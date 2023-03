Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a fost dat disparut de familie la o saptamana dupa ce nu a mai putut lua legatura cu acesta. Baiatul din Oraștie era plecat la munca in Germania, iar din data de 14 februarie, telefonul lui era inchis. Familia a anunțat poliția.

- Un tanar de 20 de ani, din Oraștie este cautat de familie și poliție, dupa ce timp de aproape 10 zile nu se mai știe nimic de el. Potrivit IPJ Hunedoara, baiatul ar fi plecat in Germania la munca. „In data de 22 februarie 2023, in jurul orei 12:50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata…

- Un tanar din Oraștie, județul Hunedoara, a fost dat disparut dupa ce a plecat la munca, in Germania. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați ieri de tatal tanarului in varsta de 20 de ani – Ilie-Alexandru Pirva (foto) – de faptul ca fiul sau a plecat in data de 14 februarie și nu a mai […] Articolul…

- Un barbat din Budacu de Sus, angajat al unei societați comerciale din Bistrița, a ajuns luni la spital, dupa ce s-a electrocutat. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița a intervenit astazi in municipiul Bistrița, pe str. Industriei, unde un barbat…

- Autoritațile din Germania cauta cu disperare o romanca din Germania. Alexandra R, in varsta de 39 de ani, era insarcinata in opt luni in momentul in care a disparut din districtul Katzwang din Nurnberg.

- Vechimea in munca pentru medicii de familie și pentru medicii stomatologi va fi recunoscuta, la angajare și la incadrarea in grila de salarizare, potrivit unei legi promulgate de președintele Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numarul de angajati in Germania a inregistrat anul trecut un avans de 1,3% fata de 2021, ajungand la nivelul record de 45,6 milioane, conform datelor preliminare publicate de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), transmite Xinhua, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La data de 30 decembrie 2022, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, concubinul acesteia, REDAI ANGHEL, in varsta de 42 de ani, din localitatea Romoșel, județul Hunedoara, a plecat in data de 20 decembrie 2022, cu un autoturism insoțit de un prieten in…