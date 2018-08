Stiri pe aceeasi tema

- Raduțoiu Constantin, de 51 de ani, din Șotrile, a plecat voluntar de la dimiciliu și nu s- a mai intors. Semnalmente: inaltime 1,80, greutate 80 kg, constitutie robusta, ochi caprui, par grizonat, tuns scurt, ten masliniu, in zona cefei are o cicatrice provenita de la o interventie chirurgicala.…

- Un barbat, în vârsta de 35 ani, a plecat la data de 9 iulie de la domiciliu, din comuna Camarasu, judetul Cluj, și nu a mai revenit. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HORVATH FLORIN-MIHAI, de 35 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui Ion Paraschiv, are 68 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.In data de 07 iulie a.c., acesta a plecat de pe raza municipiului Constanta, str. Progresului nr. 6 zona km 4 5 , fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 150…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ADALBERT MATE, in varsta de 68 de ani, din municipiul Miercurea Ciuc, judetul Harghita.La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 12:00, acesta a plecat de pe raza statiunii Costinesti, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent.Semnalmente:…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila se afla intr-o misiune de cautare a unui barbat de 35 de ani, disparut duminica in apele Dunarii, potrivit informatiilor furnizate de...

- Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov au reluat joi dimineata cautarile unui barbat disparut miercuri seara in raul Buzau, in zona comunei Vama Buzaului, informeaza...

- Dumitru Marian, in varsta de 45 de ani, din Sangeru, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu s- a mai intors.Semnalmente: inaltime 1, 80, constitutie astenica, par negru, scurt, ondulat, fata ovala, ochi caprui.La momentul plecarii era imbracat cu pantaloni tip blug de culoare albastra,…

- Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de acasa, din municipiul Sebes si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Potrivit IPJ Alba, in…