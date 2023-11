Un barbat a fost reținut in aceasta saptamana, fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infracțiuni prevazute de legea privind prevenirea și combaterea terorismului. „Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca in cursul anului 2023, inculpatul și-a creat un cont pe o platforma de socializare prin intermediul caruia, in mod repetat, […] Articolul Barbat care instiga la acte de terorism, reținut de DIICOT. Acesta a distribuit pe internet instructiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .