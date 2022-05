Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Maramureș a intervenit sambata, 14 mai, in zona Fanațe – Brebeni, pentru a ajuta un copil de 12 ani care s-a accidentat la cap și coloana, dupa ce a cazut cu bicicleta pe deal. Acesta a fost transportat cu elicopterul la UPU Baia Mare. ”Actiune derulata de SPJ Salvamont Maramures in zona Fanațe…

- Potrivit ISU Suceava, barbatul, in varsta de 45 de ani, a fost accidentat de un arbore in fondul forestier Rosia, intr-o zona greu accesibila.Au actionat la fata locului echipaje formate din pompieri militari si salvamontisti, victima, cu politraumatism sever la coloana vertebrala, fiind transportata…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost accidentat grav dupa ce un copac a cazut peste el in fondul forestier Roșia de pe raza localitații Poiana Stampei. Potrivit ISU Suceava, avand in vedere ca zona in care a avut loc accidentul este greu accesibila, la fața locului au acționat echipaje formate din…

- Un barbat este in stare grava dupa ce un copac a cazut peste el. Peste barbatul de 48 de ani a cazut un copac intr -o exploatație forestiera dincomuna Crasna, sat Izvoarele. Din primele informații este inconstient. Echipajele se deplaseaza pedestru pe o distanta de aproximativ 2 km pana la…

- Intervenție a Salvamont Argeș in zona Lespezi. Un barbat in varsta de 71 ani a cazut aproximativ 40 m de pe varful Lespezi. “Are o fractura de membru inferior. Acționam cu 9 salvatori montani de la Baza de salvare montana Cota 2000. A fost alertat și elicopterul SMURD cu troliu de la Targu Mureș. In…

- Doi copii au fost raniti, sambata, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp de electricitate, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale.

- Un șofer de 73 de ani a murit duminica de dimineața intr-un accident in Teleorman, la Cosmești, iar o asistenta medicala venita la locul impactului a izbucnit in plans langa victima, imaginea devenind virala pe rețelele de socializare. „Durerea neputintei : Asistenta medicala de la ambulanta Teleorman,…