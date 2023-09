Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost reținut de polițiști pentru talharie, dupa ce a jefuit un magazin din Deva. In incercarea de a scapa, suspectul a impins-o pe vanzatoarea care l-a surprins. „La data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 17:33, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre reprezentanta unui magazin…

- Astazi, 6 septembrie a.c., Poliția Municipiului Braila a efectuat percheziții domiciliare in municipiu, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, constand in aceea…

- Un barbat care a amenințat mai multe persoane cu un cuțit cu lama de 40 de centimetri, pe o strada din Hunedoara, a fost reținut de polițiști. „La data de 9 august 2023, in jurul orei 16:20, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe bulevardul Traian, din Hunedoara,…

- Un barbat este cautat de polițiști dupa ce a parasit locul unui accident produs vineri, in zona centrala a Timișoarei. Un baiat in varsta de 4 ani a fost ranit, poliția fiind sesizata de catre medicii care l-au tratat. „La data de 4 august 2023, in jurul orei 17:30, in municipiul Timișoara, pe strada…

- Un fost fotbalist celebru in Romania, jucator la Petrolul, Rapid București și Universitatea Craiova, a fost arestat pentru 24 de ore. Fotbalistul Daniel Chirița, fost jucator la FC Petrolul, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost prins pentru a treia oara conducand fara permis. Citește și:…

- Doi barbați sunt cercetați de polițiștii hunedoreni dupa ce au inșelat o casa de amanet cu bijuterii care nu erau de fapt realizate din materiale prețioase, provocand un prejudiciu de peste 17.000 de lei „La data de 16 iunie 2023, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca un…