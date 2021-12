Stiri pe aceeasi tema

- Un caine din rasa pitbull, in varsta de 7 ani, a fost imobilizat luni de jandarmii galateni, dupa ce animalul si-a atacat stapana. Cainele a fost predat lucratorilor de la ecarisaj, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IPJ) Galati.

- Camerele de supraveghere au surprins atacul unei pisici asupra unui barbat din Chisinau. Barbatul isi plimba cainele. Acesta nu l-a putut apara pe stapanul sau de pisica violenta. Se pare ca incidentul a avut loc in preajma unui bar.

- Elevul a suferit rani ușoare și a spus ca a fost atacat de felina in momentul in care a intrat in clasa, relateaza BBC .Camerele de supraveghere au surprins momentul in care leopardul a intrat in sala de clasa și se plimba tacticos printre banci. Momentul in care il ataca pe elev a fost eliminat din…

- Un leopard a fost capturat în orașul Aligarh, din nordul Indiei, dupa ce a intrat într-o școala și a atacat un elev. Elevul a suferit rani ușoare și a spus ca a fost atacat de felina în momentul în care a intrat în clasa, relateaza BBC. Camerele de…

- Un barbat dintr-o comuna din Teleorman este acum cercetat penal de catre oamenii legii. Barbatul in varsta de 48 de ani si-a asmutit cainele pe o pisica, care nu a mai avut nicio șansa la viața și a sfarșit in chinuri greu de imaginat. Mai mult decat atat, prezent la intreaga scena a fost chiar fiul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani dintr-o comuna din Teleorman este cercetat penal dupa ce si-a asmutit cainele pe o pisica pe care a animalul a ucis-o. Scena a fost filmata de fiul barbatului, care a distribuit videoclipul pe Facebook. Cazul a intrat in atentia organelor de cercetare penala dupa ce,…

- Un barbat a tras mai multe focuri de arma intr-un caine de rasa Pitbull, dupa ce acesta s-a napustit si i-a omorat cainele, de talie mai mica, dupa care i-a atacat si sotia. S-a intamplat aseara, in Parcul „Valea Morilor” din Capitala.

- O fetita de doar cinci ani, din satul Hulboaca, municipiul Chisinau, a fost muscata de cainele vecinilor in timp ce se plimba cu bicicleta impreuna cu prietenii din mahala. Copila s-a ales cu mai multe rani la maini si la fata si cu o sperietura zdravana.