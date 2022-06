Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 54 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de „uciderea animalelor, cu intenție, fara drep” și „uzul de arma fara drept”. Cel in cauza a fost introdus…

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „tentativa la talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data 26 mai, in urma investigațiilor…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Targu Mureș au reținut un tanar, de 17 ani, banuit de comiterea unui furt calificat de pe raza municipiului. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- La data de 5 aprilie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au organizat un flagrant delict in parcarea unui centru comercial, din Timișoara, fiind astfel depistat tanarul, de 20 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de talharie calificata…