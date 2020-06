Bărbat arestat pentru că a furat 1.000 de lei La data de 25 iunie, in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu au identificat un barbat in varsta de 64 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. ”In fapt, din cercetari a reiesit ca la data de 25 iunie 2020, cel in cauza … Sursa articolului: Barbat arestat pentru ca a furat 1.000 de lei Credit autor: redactia. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

