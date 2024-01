Olt: Bărbat arestat după ce a incendiat locuința mamei sale Un barbat de 46 de ani, din Slatina, a fost arestat preventiv, dupa ce a incendiat locuința mamei sale din comuna Schitu, județul Olt. Pe 28 ianuarie, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca la o locuința din comuna Schitu a izbucnit un incendiu. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 8 Perieți. Potrivit IPJ Olt, un barbat de 46 de ani, pe fondul unor discuții contradictorii cu mama sa, ar fi incendiat locuința acesteia din comuna Schitu. In urma evenimentului, nu au existat victime omenești, fiind produse doar pagube materiale.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

