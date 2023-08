Stiri pe aceeasi tema

- La data de 02 august 2023, ora 17:00, Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in data de 01 august 2023, in jurul orei 14:00, SLABU VIOREL in varsta de 56 de ani, din municipiul Petroșani, a plecat voluntar de la locuința sa situata pe strada…

- Ieri, in jurul orei 17, Politia din Petrosani a fost sesizata in legatura cu disparitia lui Viorel Slabu, un barbat in varsta de 56 de ani, din municipiu. Acesta a plecat marti, in jurul orei 14, voluntar, de la locuința sa situata pe strada Cucului, din Petroșani. Semnalmente: par tuns scurt, inceput…

- La data de 25 iulie a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca MARCUȘ TRAIAN, in varsta de 62 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu la data de 24 iulie a.c., in jurul orei 11.00 și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,60…

- La data de 11 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca la aceeași data, numitul CIONCA PETRE, in varsta de 71 de ani, din sat Valea Seaca, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,75 metri,…

- Polițiștii din Topoloveni au fost alertați in urma unei sesizari privindu-l pe Ion Magraon, in varsta de 78 de ani, din Pitești, care a plecat, in dupa-amiaza zilei de 5 iulie, de la o asociație de ingrijire a batranilor, unde era cazat, și nu s-a mai intors. Semnalmente: aproximativ 1,80 m inalțime,…

- Poliția de Frontiera anunța ca „in acest sfarsit de saptamana se observa o crestere a valorilor de trafic in punctele de trecere a frontierei, pe... The post Romanii pleaca in concedii. A crescut traficul la frontierele din vestul țarii, in special la PTF Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele…

- Hidrologii au emis Cod Roșu de inundații in sud - vestul și vestul țarii, pana sambata. Cod Portocaliu și Cod Galben pe rauri din 24 de bazine hidrografice.De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Roșu și Cod Portocaliu de furtuni, tot in aceleași zone ale țarii. CITESTE…

- La data de 11 iunie 2023, in jurul orei 20:55, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Ilia au fost sesizați de un cadrul medical al Spitalului de Psihiatrie Zam cu privire la faptul ca, in jurul orei 17:00, PALAGHIU ANGELA-MARIA (foto), de 66 ani, din municipiul Hunedoara (Peștișu Mare),…