- La data de 15.11.2023, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor prevazute de art. 33 alin. 1 lit. c),…

- Un tanar de 22 de ani, din Brașov, a fost arestat preventiv. El este acuzat ca si-a creat un cont pe o retea de socializare si ar fi adus elogii unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si unor lideri ai acestora. DIICOT anunta, sambata, ca procurorii au dispus retinerea pentru o perioada de…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce si-ar fi creat un cont pe o platforma de socializare prin intermediul caruia ar fi adus elogii unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si unor lideri ai acestora, cu intentia de a instiga la savarsirea unui act de terorism, a informat, sambata, DIICOT.

- Este vorba despre procurarea, detinerea, confectionarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dubla utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, in scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum si a…

- Femeia trimisa in judecata de DIICOT dupa ce ar fi promovat in mod sistematic materiale specifice unei organizatii teroriste active in Orientul Mijlociu a fost condamnata, miercuri, la patru ani si 11 luni de inchisoare cu executare. Decizia poate fi atacata cu apel.Potrivit DIICOT, Curtea de Apel…

- Șeful de lucrari de la UMF Carol Davila, specialistul in chirurgie toracica, medicul Adrian Petreanu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile prin decizia unui judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul București, care a analizat propunerea procurorilor bucureșteni, care il acuza de doctor…

- Chirurgul Cristian Paleru, unul dintre medicii reținuți de procurorii bucureșteni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru fapte de luare de mita, decizia in cazul sau nefiind definitiva.Decizia de joi a Tribunalului București poate fi contestata caz in care dosarul va ajunge la Curtea…