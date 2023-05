Guvernul Olandei a confirmat ca un proiect de lege privind legalizarea uciderii medicale a copiilor cu varste cuprinse intre 1 și 12 ani in cazul unei „suferințe fizice insuportabile și fara speranța” va intra in vigoare pana la finele acestui an. Termenul de „eutanasie” va insemna aplicarea unui protocol de „sfarșit de viața” prin decizie comuna a medicilor si a parinții. Acum, in legislația olandeza, eutanasierea are nevoie de o cerere din partea pacientului, indiferent daca aceasta este actuala sau rezulta din directivele sale prealabile. Protocolul de la Groningen, panta alunecoasa a eutanasiei…