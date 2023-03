Stiri pe aceeasi tema

- Barbara Isasi s-a nascut in Madrid și susține ca Romania este o a doua casa pentru ea. Cantareața a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars și a oferit detalii din viața ei, dar și cum decurge relația pe care o are de șase ani cu iubitul ei.

- Inotatorul David Popovici a facut, vineri seara, precizari cu privința la activitatea sa din perioada urmatoare și spune ca se va dedica mai mult cauzelor sociale, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In ediția din data de 17 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Catalina și Vlad și-au impartașit intențiile pentru viitor. cei doi concurenți au vorbit despre dorințele de dupa terminarea emisiunii, dar și despre ce vor face daca vor ramane un cuplu.

- Andreea Popescu a devenit mama pentru a treia oara in urma cu o luna. Aceasta iși dorește sa aiba o familie cat mai numeroasa și a vorbit despre rolul pe care il are. Recunoaște ca a avut parte de mai multe provocari inca de la primul copil, iar acum se gandește și la al patrulea.

- Mihai Traistariu a inceput anul cum nu se poate mai bine, caci inca din prima zi din 2023, artistul a onorat mai multe evenimente și are deja planuri cu banii obținuți. Mihai Traistariu a cantat in Bulgaria și la Sinaia.

- Bia Khalifa iși dorește sa se așeze la casa ei. Vedeta are planuri mari anul acesta și se gandește la o casatorie cu partenerul ei. Locația visata este una exotica și nu iși dorește ca evenimentul sa aiba loc pe meleagurile natale.

- Racheta romaneasca, David Popovici, in varsta de 18 ani, isi aminteste cu drag de perioada cand il astepta cu sufletul la gura pe Mos Craciun. Și anul acesta, sportivul iși va petrece sarbatorile in familie „Nu m-am gandit ce imi doresc eu de Craciun, nici la ce le voi lua parintilor, dar stiu ceea…

- Alina Pușcau se numara printre romancele cu care ne mandrim peste hotare. Locuiește in America și s-a bucurat de succes in modelling. Alina are o cariera fructuoasa in actorie, iar in ultima perioada a stat mai mult in Romania. Prezenta la Gala Luxury, vedeta a acordat un interviu, exclusiv pentru Playtech…