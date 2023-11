Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, insoțiți reprezentanți ai Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat verificari privind modul de punere in valoare, autorizare, exploatare, depozitare, gestionare și transport a materialului lemnos, de catre diferiți…

- Evenimente si activitati artistice, de la tururi ghidate la pranzuri comunitare, ateliere de creativitate, ateliere de teatru, picturi murale, expozitii si concerte, au avut loc intre 13 si 15 octombrie, in Petrosani, Vulcan, Petrila si Lupeni. Cei interesati au putut vizita minele Lonea, Lupeni…

- Evenimente si activitati artistice, de la tururi ghidate la pranzuri comunitare, ateliere de creativitate, ateliere de teatru, picturi murale, expozitii si concerte, au avut loc intre 13 si 15 octombrie, in Petrosani, Vulcan, Petrila si Lupeni. Cei interesati au putut vizita minele Lonea, Lupeni si…

- Guvernul va acorda un ajutor de stat de 70 de milioane de lei Complexului Energetic „Valea Jiului” pentru punerea in siguranța a extracției de huila din cadrul exploatarilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Guvernul acorda cei 70.502.000 lei pentru activitatea de punere in siguranța a extracției…

- Urmatoarele intreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții in bune condiții. Judetul Hunedoara Ziua / Data Localitatea, strada afectata Orar Miercuri, 13 Septembrie 2023 Vulcan, strazile Muntelui, Mestecenilor, Paroșeni, Baleia,…

- Pe 16 septembrie te invitam la curațenie alaturi de 191 de țari, unde peste 15 milioane voluntari sunt așteptați la aceasta mișcare civica in intreaga lume! Abia așteptam sa ne intalnim și sa curațam Romania intr-o singura zi! Impreuna putem face planeta mai frumoasa! Voluntarii din Hunedoara…

- Lungmetrajul „Arsenie. Viata de apoi”, road movie documentar scris si regizat de Alexandru Solomon, ajunge pe marile ecrane din Romania la sfarsitul acestei saptamani, productia fiind distribuita de microMULTILATERAL, potrivit news.ro.Din 30 august, ]Arsenie. Viata de apoi” va rula in avanpremiera…

- Comunicat de presa Va informam ca in data de 23.08.2023, incepand cu ora 09:00 pana la ora 17:00, din cauza unor lucrari de mentenanța efectuate de ELECTRICA, se va intrerupe alimentarea cu energie electrica a stației de pompare apa potabila, in urmatoarele localitați: in comuna Aninoasa, unde vor…