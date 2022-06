Baraj pentru Liga 3 * Pe balansoar George Marin Pauleștiul și Adunații Copaceni au jucat partida tur a barajului de promovare de pe poziții egale. Jocul in sine a aratat diferențe minime in concepțiile de joc, in puterea fizica și in cea mentala. Niciuna dintre echipe nu a aratat ceva cu mult peste nivelul ligilor județene pe care le-au caștigat. Dar au fost aproximativ la același nivel cu alte echipe care au evoluat in liga catre care tind. Jocul, unul cu multe intreruperi, a parut a fi egal, caracterizat de prudența, in special in prima parte. Oaspeții au fost ceva mai deciși in duelurile unu-la-unu, in timp ce Pauleștiul și-a… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

