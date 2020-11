Barack Obama, invitat la emisiunea 'Jimmy Kimmel Live'. Va discuta despre cartea sa de memorii

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama va fi invitatul editiei de joi a emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, unde va discuta despre cartea sa de memorii recent lansata, „A Promised Land”, prima dintre cele doua despre presedintia lui, potrivit news.ro.Recent, Obama a acordat interviuri la „60 Minutes”,…

- Barack Obama a precizat ca nu are de gand sa accepte o poziție in cabinetul lui Joe Biden, spunand ca daca ar face asta, probabil ca soția lui il va parasi, scrie The Independent. Intr-un interviu pentru promovarea unei noi carți de memorii, fostul președinte a fost intrebat ce sfaturi i-ar putea da…

- Barack Obama, al carui prim volum de memorii ”A Promised Land” apare marti, isi exprima ingrijorarea, intr-un interviu acordat CBS in emsiunea ”60 Minutes”, fata de tacerea republicanilor dupa infrangerea lui Donald Trump, pe care acesta nu o recunoaste, insa admite ca initial nu a fost surprins…

- Fostul presedinte american Barack Obama isi prezinta, intr-o carte de memorii care urmeaza sa apara marti, impresii despre fostii sai omologi, uneori deloc magulitoare, relateaza news.ro . ”Isi umfla pieptul ca un mic cocos”, scrie Obama despre fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, potrivit unor…

- Dupa patru zile de suspans, candidatul democrat Joe Biden (77 ani), fost vice-președinte al lui Barack Obama, a fost anunțat invingator in alegerile prezidențiale de la 3 noiembrie, intrunind voturile a 279 mari electori (minimul necesar era de 270), fața de 214 pentru Donald Trump. Toata presa americana,…

- Fostul presedinte Barack Obama l-a felicitat pe Joe Biden pentru alegerea in fruntea SUA, subliniind ca pe acesta il asteapta provocari foarte grele.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru…

- Fostul presedinte american Barack Obama intentioneaza sa lanseze in noiembrie primul volum al memoriilor sale, care ar urma sa acopere ascensiunea sa politica, alegerile din 2008 si primii sai ani la Casa Alba, relateaza DPA. Cartea de 768 de pagini, intitulata 'A Promised Land', va fi lansata…