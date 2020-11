Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a salutat sambata "victoria istorica" in cursa pentru Casa Alba a lui Joe Biden, care i-a fost vicepresedinte, transmit AFP si dpa. Biden a mai fost felicitat si de fostul secretar de stat al SUA, Hillary Clinton, care, din postura de candidata a Partidului Democrat,…

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul democratilor la Casa Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile…

- Donald Trump si Joe Biden si-au exprimat joi seara, pe doua canale diferite, în doua stiluri opuse, dezacordurile lor profunde cu privire la gestionarea epidemiei de coronavirus, cu 19 zile înainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Suntem într-o…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat în fata lui Donald Trump în intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP și preluat de Agerpres.…

- Casa Alba si Donald Trump dezmint categoric faptul ca presedintele american i-a catalogat drept „ratati” („losers" in engleza) si „cretini” pe militarii americani morti in Primul Razboi Mondial, asa cum scrie revista The Atlantic, relateaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmintit joi o stire aparuta in revista 'The Atlantic', conform careia ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi inmormantati in Europa si ar fi refuzat, in timpul unei vizite in Franta, sa viziteze un cimitir american, deoarece…

- In prima seara a unei inedite Conventii Democrate online, Michelle Obama, sotia fostului presedinte american Barack Obama, a denuntat luni "lipsa totala de empatie" a republicanului Donald Trump, a afirmat ca actualul lider de la Casa Alba "nu este un bun presedinte" pentru SUA si a indemnat la sustinerea…

