Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in București și in Ilfov, dupa ce un pistol, dar și cartușe, au fost furate dintr-un cartier de lux de langa Capitala, chiar din casa unui fost ofițer SRI. Hoții sunt inca liberi de mai bine de 72 de ore. Polițiștii care ii cauta pe suspecți sunt obligați sa poarte veste antiglonț.

- Un barbat care locuiește in orașul Voluntari din judetul Ilfov a reclamat la politie, sambata seara, ca persoane necunoscute i-au furat din locuința un pistol letal, peste 20 de cartuse si mai multe bijuterii. Antena 3 scrie ca barbatul este pensionar al Serviciului Roman de Informații (SRI) si a lucrat…

- In cursul zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in executare 9 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și in județele Arad, Argeș și Ilfov. In fapt, la data de 4 octombrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un barbat de 44 de…

- Trei persoane au sustras dintr-un autoturism bijuterii in valoare de 98.000 de euro si o suma importanta de bani. Hotii au fost retinuti de politisti si sunt cercetati pentru furt calificat, scrie Agerpres. Proprietarul bunurilor a sesizat autoritatile dupa ce a constatat lipsa acestora din autoturism,…

- In cursul zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in executare 9 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și in județele Arad, Argeș și Ilfov. In fapt, la data de 4 octombrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un barbat de 44 de…

- Autoritatile americane cauta o femeie care ar fi furat bijuterii si carduri de credit din dulapurile unui hotel spa si studio de yoga din West Hollywood, inclusiv verigheta actritei Lily Collins, potrivit Departamentului serifului din comitatul Los Angeles, scrie latimes.com.Suspecta Andreea Catalina…

- Polițiștii și procurorii fac zeci de percheziții, marți dimineața, in București și 13 județe, la un grup care a obținut in ultimii trei ani fonduri publice pe baza unor documente false.Potrivit IGPR, in aceasta dimineața, 24 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…