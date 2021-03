Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea "Game Changer" de Banksy, oferita unui spital din Southampton in mai 2020, va fi scoasa la licitatie marti iar beneficiile in urma vanzarii vor fi directionate catre NHS - serviciul public de sanatate britanic, potrivit News.ro. Artistul stradal Banksy spera sa stranga mai multe milioane…

- Peste 200 de salariati de la 15 societati de top din judet au fost concediati in 2020 din cauza problemelor cauzate de COVID-19. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Braila, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, 15 agenti economici mari care isi desfasoara activitatea in judetul…

- Artistul urban britanic Banksy s-a revendicat joi pe Instagram ca fiind autorul unui graffiti de pe peretele fostei închisori britanice din Reading (vestul Londrei), unde scriitorul Oscar Wilde a fost deținut, potrivit AFP.Lucrarea arata un prizonier care scapa folosind o frânghie…

- Vaccinul anti-coronavirus de la AstraZeneca va putea fi utilizat și in cazul persoanelor mai in varsta de 65 de ani. Germania este acum de acord ca acest ser sa fie administrat și varstnicilor. „Comisia vaccinurilor recomanda de acum inainte vaccinul AstraZeneca si pentru persoanele de peste 65 de ani.…

- Un medic si o asistenta de pe sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Deva sunt primele cadre medicale vaccinate. Primele doze de vaccin au ajuns miercuri dimineata la sediul DSP din Deva si au fost repartizate pe centre de vaccinare. Prima doza de vaccin a fost administrata doctorului…

- Mihaela Anghel, asistenta de la Matei Bals, prima persoana vaccinata impotriva COVID 19.In urma cu putin timp, primul roman din tara a fost vaccinat impotriva Covid 19, la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala.Cea care a primit serul care a primit serul se numeste se numeste…