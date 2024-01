Stiri pe aceeasi tema

- Sumele necheltuite de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc vor putea sa fie incasate, in numerar, la oficiile postale de catre beneficiarii ajutorului. Guvernul a aprobat, joi, ordonanța pentru completarea art. XLVIII din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.115/2023 privind…

- Astfel, cei care nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc le vor putea incasa, in numerar, pana la data de 31 martie 2024, la oficiile postale, in termenul de valabilitate a cardurilor emise, pentru documentul/documentele justificativ/justificative…

- Vești bune pentru romanii care beneficiaza de cardul de energie. Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanța care ii vizeaza pe cei care primesc ajutorul de incalzire. Sumele de bani ramase neutilizate pot fi incasate in numerar.

- Guvernul adopta un act normativ care ii vizeaza pe toți beneficiarii de lemn de foc. Guvernul Romaniei vine in sprijinul beneficiarilor de lemn de foc, introducand masuri noi conform Ordonanței de Urgența nr. 166/2022, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (51)…

- Reprezentanții Poștei Romane trag un semnal de alarma cu privire la termenul pana la care se mai pot folosi cardurile de energie in acest an. In prima faza, acestea erau valabile pana in data de 27 decembrie 2023, insa guvernul a decis la final de an sa le prelungeasca valabilitatea cu inca trei luni.…

- Ca in fiecare an in sezonul rece, pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili de energie dar și al autoritaților publice locale, plecand de la solicitarile depuse in UAT-urile din județ, AJPIS a facut azi plata ajutoarelor și suplimentelor pentru incalzirea cu combustibili solizi (lemne). Banii vor…

- Președintele PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, anunța ca banii de pe cardurile de energie vor putea sa fie folositi si pentru platile ulterioare datei de 1 ianuarie 2024, dupa ce Guvernul a obținut acordul de principiu al Comisiei Europene. In forma inițiala a ordonanței de urgența, banii primiți…

- Reprezentanții Poștei Romane ii atenționeaza pe romanii beneficiari ai cardurilor de energie ca sumele primite pot fi folosite doar pana la data de 27 decembrie. „Cu ajutorul cardurilor de energie puteți plati factura la energie termica și curent electric, insa aceste carduri expira la data de 27 decembrie…