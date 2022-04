98% dintre șantierele de pe litoralul Marii Negre, verificate de comisarii Garzii de Mediu in ultima perioada, nu respecta legislația de mediu. Potrivit Garzii de Mediu, au fost efectuate controale pe șantierele pe pe litoralul Marii Negre in perioada 21 martie - 18 aprilie 2022. Cele mai multe probleme depistate sunt legate de gestionarea deșeurilor, lipsa infrastructurii privind prevenirea dispersiei particulelor in suspensie și lipsa evidențelor privind gestiunea deșeurilor, scrie Mediafax.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro…