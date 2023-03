Stiri pe aceeasi tema

- Tema pensiilor militare merita analizata in mod transparent, iar societatea romaneasca trebuie sa ințeleaga „cata securitate iși dorește”, susține fostul ministru al Apararii Vasile Dincu.

- Romania are probleme cu viitoarele plati din PNRR. Si a treia transa este in pericol de a fi blocata, pentru ca Romania nu a indeplinit deocamdata conditii cerute de Bruxelles. Mai precis, 79 de jaloane, așa cum a declarat, aseara, la TVR Info, Marcel Bolos.

- Critici acide la adresa guvernanților in legatura cu declarațiile acestora vizand pensiile speciale. ”Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat duminica la Prima News ca obiectivul de reducere a cheltuielilor cu pensiile speciale din Produsul Intern Brut (PIB). obiectiv asumat de Romania, ar fi…

- Conform lui Drula, PSD si PNL isi alimenteaza clientela de partid din veniturile suplimentare obtinute la buget in urma scumpirilor, a mai declarat liderul USR, in timp ce pe romani ii impoziteaza prin inflatie, o taxa mascata. „Premierul din umbra, domnul Ciolacu, mimeaza grija fata de problemele…

- ”Eu as mai avea rabdare cu pensiile speciale, pentru ca, totusi, avem de validat un jalon in relatia cu Comisia si cele trei conditii mari care sunt cu referire la pensiile speciale si ma refer aici la sustenabilitate, la trecerea lor in normalitate si la impozitarea celor care depasesc o anumita valoare…

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat marți, 27 decembrie, ca Guvernul PSD-PNL-UDMR, „patronat de presedintele Iohannis”, nu a facut nici pana acum proiectul de reforma a pensiilor speciale, asa cum prevede PNRR, iar banii europeni risca sa nu mai ajunga in Romania, daca nu este indeplinit jalonul…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a sustinut in cadrul emisiunii „Banii, azi” de la TVR INFO ca Romania trebuie sa rezolve „problema pensiilor nesimtite” pentru ca in caz contrar riscam sa nu incasam a treia a transa din PNRR.