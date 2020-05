Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sprijin din partea statului pentru fermieri a fost aprobat, la sfarșitul saptamanii trecute, de Executiv. Astfel, Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de porci de reproducție din rasele Bazna si/sau…

- Primele pe care companiile din anumite domenii le-au oferit angajatilor care au fost nevoiti sa lucreze in contact direct cu cetatenii in aceasta perioada de pandemie, cum ar fi curierii sau angajatii din magazinele alimentare, vor fi scutite de plata CAS si CASS, dupa ce Guvernul a adoptat, joi seara,…

- Decizia Consiliului de Administrație al FRH ca handbalul sa se reia pe 31 mai, a starnit reacții virulente din partea jucatorilor. ”Sa joace Dedu și Varzaru”, spun ei Cu un raport de 10-4, membrii Consiliului de Administrație au votat ca sezonul handbalistic sa se reia pe 31 mai la masculin și pe 5…

- Aproape 2000 de angajati ai STB din cei 11.000 au fost trimisi in somaj tehnic in perioada starii de urgenta. De asemenea, cei 9.000 de angajati ai STB care vin la lucru au programul redus dupa ce s-a decis ca parcul auto al STB sa se reduca cu 40 %, ca urmare a scaderii cererii de transport in Bucuresti.…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), demareaza programul Rabla Clasic. Incepand de marți, 17 martie 2020, de la ora 13:00, oricine dorește sa achiziționeze o mașina puțin poluanta, poate sa se adreseze unuia dintre dealerii autorizați. Programul vine…

- Ministrul Economiei, Anatol Usatii, considera ca programul de dobandire a cetateniei prin investitii, criticat aspru de opozitie, este unul bun si trebuie continuat. Anatol Usatii sustine ca banii pe care bugetul statului ii va incasa de la oamenii de afaceri straini, care doresc sa obtina cetatenia…

- Stefan Radu, fundasul lui Lazio, s-a inscris in Programul „Doar Dinamo Bucuresti". Banii incasati in urma acestei initiative sunt donati catre clubul de fotbal. Pana acum s-a strans peste un milion de lei.Stefan Radu este cel mai nou nume care s-a inscris in Programul „Doar Dinamo Bucuresti",…

- Ambasadorul Romaniei in SUA: Romania indeplineste criteriile tehnice si de securitate legate de programul Visa Waiver Romania indeplineste criteriile tehnice si de securitate legate de programul Visa Waiver si merita sa fie parte a acestui program, fiind si partener si aliat de incredere al Statelor…