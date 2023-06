Marea Britanie a anuntat marti un nou plan de ajutorare financiara a Ucrainei sub forma de ajutor umanitar si garantii de imprumuturi de la Banca Mondiala pentru a asigura functionarea serviciilor publice, noteaza AFP, citat de Agerpres.

In timp ce Londra gazduieste miercuri si joi o conferinta internationala privind reconstructia Ucrainei, guvernul conservator britanic a explicat ca doreste sa sublinieze "angajamentul sau neclintit fata de tara, atat in prezent, cat si in viitor", cu acest plan pe mai multi ani.

