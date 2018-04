Bani europeni pentru procesarea și marketingul produselor agricole Comisia Europeana pune la dispoziția Romaniei 500 de milioane de euro pentru investiții in procesarea și marketingul produselor agricole. Și asta in condițiile in care de ani buni crescatorii romani de ovine s-au plans de nenumarate ori ca o mare problema in sectorul creșterii animalelor o reprezinta lipsa abatoarelor. Grup de lucru In acest sens, fermierii susțin ca funcționarea unui numar mai mare de astfel de centre le-ar permite sa iși valorifice mai bine producția de carne, iar consumatorii ar avea garanția respectarii unor standarde inalte de siguranța alimentara. Singura șansa pentru rezolvarea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat miercuri ca reprezentantii Comisiei Europene (CE) sustin implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania, incluse in programul CEF Transport 2014-2020, contributia totala a CEF fiind…

- Valoarea solicitarilor de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole a depasit, in perioada 2015 – 2018, suma de 1,5 miliarde de euro, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES . Din totalul solicitarilor, depuse…

- De curand a fost adoptata Legea Muntelui. Astfel, un miliard de euro este alocat pentru noi subvenții, noi ajutoare și noi facilitați fiscale de care vor beneficia crescatorii de animale, tinerii fermieri din zona montana. Potrivit Legii Muntelui, crescatorii vor primi bani pentru cumpararea…

- Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati (fostul SIDEX), pentru a compensa preluarea Ilva (Italia), cea mai mare otelarie din Europa, scrie Reuters, care noteaza ca decizia de vanzare a unor active din Europa este menita sa raspunda ingrijorarilor Comisiei Europene privind…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Avand in vedere faptul ca, pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la actiunile de informare si promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente si actiunile care pot fi…

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat vineri ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie…