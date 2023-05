Bani europeni pentru podul rutier de peste Prut de la Ungheni

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o vizita in Republica Moldova, de Ziua Europei, Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, s-a intalnit, la Chișinau, cu președintele moldovean, Maia Sandu, relateaza tvrmoldova.md.

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova si Romania, in perioada 9 - 11 mai, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

- Castigatorul contractului pentru proiectarea si executia tronsonului 4 Sambata de Sus – municipiul Fagaras si Drum de legatura cu DN1 al Autostrazii Sibiu – Fagaras este o asociere de constructori turci, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. „Contractul adjudecat…

- Fermierii din judetul Bacau le dau batai de cap constructorilor care se ocupa de executarea lucrarilor la sectorul de autostrada Bacau – Pascani. Astfel, șapte agricultori au solicitat decalarea inceperii lucrarilor, astfel incat sa poata sa recolteze culturile insamantate pe cele peste 172 hectare.…

- Cristian Pistol, director general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), se lauda pe Facebook cu primii kilometri de autostrada asfaltati pe sectorul Buzau – Focsani, ce face parte din A7. "UMB a asternut astazi primul strat de asfalt pe #A7 (#Autostrada Moldovei)!…

- Solicitarea lansata de Consiliul Județean Timiș, de a prelua realizarea drumului de legatura dintre Aeroportul Internațional Timișoara și A1, a fost aprobata, iar Alin Nica, șeful administrației județene, a semnat joi, la București, cu șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Tot ce se proiecteaza si se executa in Romania in materie de autostrazi, poduri si cai ferate se face in conformitate cu normele si normativele romanesti si sunt calculate in functie de tipul investitiei, al cladirii, unele dintre ele ajungand la un cutremur de proiectare de 9 grade pe scara Mercalli,…

- Asocierea DP Consult SA – Explan SRL – Geologic-Site SRL – SCA Teaha&Fuzesi, sunt caștigatorii desemnați, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Lotul Filiasi-Drobeta Turnu Severin va avea o lungime…