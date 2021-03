Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Moldova Noua sunt asteptati, duminica, 24 ianuarie, la urne, sa-si aleaga primarul, dupa ce Biroul Electoral Central (BEC) a anulat scrutinul din 27 septembrie, din cauza ca primarul ales, Adrian Torma, nu fusese validat ca si candidat.

- Un cioban ratacit de sambata a fost gasit luni intins pe malul Dunarii, dezorientat, dupa cautari care au durat toata noaptea. Polițiștii din Dolj au fost sesizați duminica despre faptul ca Draniceanu Florea, de 69 de ani, din comuna Desa, a plecat sambata la pranz de la stana unde lucra ca…

- O cruce cu flori aruncata in Dunare de Arhiepiscopul „Dunarii de Jos“, Casian Craciun, a fost recuperata de un galatean, asta chiar daca, in repetate randuri, Arhiepiscopul le-a spus atat lui, cat si altor galateni sa nu se arunce in Dunare dupa cruce. De altfel oficialii au anuntat ca nu vor avea…

- Restrictii de Boboteaza la Galati, din cauza pandemiei de COVID-19. Traditionala slujba de Boboteaza, de la malul Dunarii, nu se va mai organiza anul acesta, iar credinciosii vor primi aghiasma imbuteliata sticle.

- Obiceiul creștin de sfințire a caselor in ajunul Botezului Domnului are loc anul acesta in condiții speciale. In unele parohii, preoții intra in locuințe doar daca sunt chemați, dar masca de protecție este obligatorie.

- Crapul cu sos de rosii si mamaliga reprezinta un preparat delicios, care nu poate lipsi din meniul de Revelion. E o adevarata traditie in Giurgiu ca, in noaptea dintre ani, gospodinele sa puna pe masa acest preparat, caruia cauta sa ii dea de fiecare data o savoare aparte. Crapul scaldat in sos de rosii…

- CSM Galati a invins-o pe ACS Sapientia U23 cu scorul de 5-1 (2-1, 1-0, 2-0), marti, la Carta, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Echipa de la malul Dunarii se impusese si in partida jucata luni, tot la Carta, cu 6-1. In meciul al doilea, golurile galatenilor au fost inscrise…