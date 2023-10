Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist inainte de Belgia – Suedia! Doi suporteri ai nordicilor au fost omorati pe strada, intr-un atac armat chiar din centrul Bruxelles-ului. Suspectul este inca in libertate. Suspectul a fugit imediat de la locul faptei, chiar inainte de startul partidei din preliminariile EURO 2024. Dupa pauza,…

- LA LOT… Echipa naționala de fotbal a Romaniei disputa in aceasta luna alte doua partide din preliminariile Campionatului European din 2024. Pentru aceasta acțiune, selecționerul Edi Iordanescu l-a convocat și pe vasluianul Louis Munteanu (21 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța. Fotbalistul…

- Elias Charalambous și-a felicitat jucatorii dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Tehnicianul vicecampioanei a vorbit despre victoria din prima partida, pentru echipa pe care o pregatește, a noului sezon de Cupa Romaniei Vicecampioana Romaniei s-a impus la Oradea cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de David…

- Ianis Hagi a fost cerut titular in duelul dintre Romania si Kosovo. Iosif Rotariu este de parere ca fiul „Regelui” ar trebui sa fie trimis in teren de catre Edi Iordanescu, in duelul care se va vedea pe Antena 1 si in AntenaPLAY, marti, de la 21:45. Ianis Hagi a fost „uitat” pe banca de […] The post…

- Selectionerul nationalei, Edi Iordanescu, priveste cu incredere dubla Romaniei cu Israel si Kosovo. Romania – Israel e sambata, de la ora 21:45 in format LIVE TEXT pe AS.ro. Romania – Kosovo va fi in exclusivitate pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, tot de la 21:45. Ambele jocuri ale nationalei din…

- Gica Hagi si Gica Popescu au avut reactii imediate cand au fost intrebati despre viitorul lui Ianis Hagi. Daca „Regele” a refuzat vehement sa vorbeasca despre viitorul fiului sau, Gica Popescu a vorbit pe larg despre Ianis Hagi. Presedintele celor de la Farul a spus ca Ianis Hagi este un jucator pe…

- Nicolae Dica și-a felicitat jucatorii dupa FC U Craiova 1948 – Voluntari 3-1. Echipa condusa de „Nick” a facut o prima repriza foarte buna și a reușit sa marcheze de 3 ori. FC U Craiova 1948 s-a impus impotriva celor de la FC Voluntari in etapa a 5-a a Ligii 1, cu scorul de 3-1. […] The post Nicolae…

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…