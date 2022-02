Stiri pe aceeasi tema

- Bula si Strula la ora de istorie:ndash; Cine este autorul grec care a spus: "Tot ceea ce stiu e ca nu stiu nimic" ndash; Doamna profesoara, acum sa nu spuneti, ca nu pot sa cred ca Bula ar fi grec ...

- Doi nebuni mergeau prin desert, unul cara in spate un butoi si celalalt cara o usa de masina. Tu de ce cari cu tine butoiul Pai, cand mi e sete mai beau cate o gura de apa. Dar tu de ce cari usa aia de masina in spate Pai, mie cand mi e cald mai deschid geamul... ...

- Sotul gelos isi suna zilnic sotia si o intreba:ndash; Unde esti, draga mea ndash; Acasa, scumpule De ce ndash; Esti sigura ndash; DA ndash; Porneste, te rog, blenderul Sotia porneste blenderul. Aude barbatul zgomotul, zambeste in sinea lui si inchide.A doua zi sotul gelos suna din nou.ndash; Unde esti,…

- Angajatii unei companii multinationale sunt intrebati ce vor face cu banii din prima de Craciun.Elvetianul: Din banii de prima imi cumpar o barca;Reporterul: Si cu restul Elvetianul: Si cu restul imi renovez fatada casei.Englezul: Din banii de prima imi cumpar o masina sport.Reporterul: Si cu restul…

- Examen in anul I de facultate.Profesorul sta cu fata la geam studentii copiaza pe rupte.Cand profesorul se intoarce cu fata la studenti, toti se prefac ca scriu de zor...Examen in anul II de facultate.Profesorul sta cu fata la geam studentii copiaza pe rupte.Cand profesorul se intoarce cu fata la studenti,…

- Anunt la mica publicitate:ldquo;Vand Enciclopedia Britannica, 50 de volume, calitate exceptionala, legate in piele de Cordoba, stare perfecta.Pret 1000 de dolari sau care da mai mult. Nu mai am nevoie de ea.M am insurat saptamana trecuta, iar nevasta mea le stie pe toate." ...

- O discutie dintre doi amatori de alcool, pe o banca, pe tema coronavirusuluiDoi betivi pe o banca:ndash; M am vaccinat, Gogule ndash; Eu, nu ndash; Prostule, faci COVID Nu tu gust, nu tu miros, poti sa beai apa din greseala ...

- Alinuta se pregateste de nuntaIntr o zi Alinuta veni la mama ei, obosita dupa pregatirile pentru nunta sa si o intreaba:ndash; Mama, cum imi sta cu rochia de mireasa ndash; Foarte bine Alinuta, dar nu crezi ca ti ar trebui si un mire ndash; Stiam eu ca am uitat ceva ...