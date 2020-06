Bancul zilei: Reversul aventurilor de o noapte Doi prieteni povesteau:



- Stai sa vezi ce aventura beton am avut aseara și cum s-a sfarșit. Am ajuns la spital cu o perie de WC infipta in fund...



- Cum s-a întamplat asta?



- Am întîlnit o tipa tare azi-noapte în club. Un lucru a condus la altul, pîna ne-am trezit la mine acasa...



- Si ea s-a dedat la așa chestii perverse?!



- Nu ea, i-am raspuns. Nevasta-mea!!! Era acasa... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori minore in varsta de 12 și 15 ani din Brașov, au disparut de acasa miercuri seara. Tinerele sunt cautate de politisti, dupa ce mama lor a anunțat ca au plecat miercuri seara de acasa și nu s-au mai intors. Poliția a facut publice semnalmentele fetelor.

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Difera totuși felul in care plasam aceste ponturi. Astfel, daca la meciurile Tychy – Sosnowiec (Polonia, liga a 2-a) și Guimaraes – Sporting Lisabona investim pe minimum doua modificari ale tabelei in meci, pentru Benfica – Tondela pariul solicita reușite ale gazdelor.…

- Astfel, 36 de cetateni asiatici au fost imbarcati, duminica, in doua autocare pentru a fi transferati la Aeroportul Otopeni, de unde se vor imbarca in avion pentru a pleca spre Sri Lanka. „In cursul zilei de astazi, doua autocare cu 36 de cetateni srilankezi s-au pus in miscare cu destinatia Aeroport…

- Un pensionar avea impresia ca babuta lui nu prea mai aude si se gândeste sa o testeze. Merge într-un colt al camerei si-i spune: – Auzi? Ne maresc pensiile! Batrânica nicio reactie. Mai face batrânelul doi pasi si spune iar: – Auzi? Ne maresc…

- Nevasta ardeleanului baga divorț. La judecator: – Domnule, de doua luni suntem singuri în casa în carantina și nu am facut înca dragoste! Judecatorul catre ardelean: – Tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu stii… Ardeleanul:–…

- Pentru a-și distra fanii, Florin Salam s-a apucat sa povesteasca o intamplare haioasa prin care a trecut acum ceva vreme. „Regele” a fost surprins chiar de nevasta sa cu mai multe sticle de vin in brațe, in timp ce se intorcea acasa de la un bufet. Roxana Dobre nu a ezitat și i-a aruncat manelistului…

- Vasile, vecinul lui Ion merge la acesta și-l întreaba: - Ma, ce era cu cei doi barbați care au fost la tine mai devreme? - Nimic, ce sa fie... - Pai am vazut ca ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te înjurau de mama focului. - Erau de la martorii lui…

- Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului și aștepta „musafiri”, ca de obicei. La un moment dat aude un ciocanit. Deschide poarta, se uita, nimeni... Mai trece un timp scurt și cioc, cioc, cioc... iese, nimeni...- Mai sa fie, careva are chef de joaca!…