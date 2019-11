Bancul zilei: Importanța educației Intra papa intr-un bar din Vatican alaturi de 4 cardinali, ii binecuvanteaza pe cei prezenti, dupa care ridica 2 degete si ii spune barmanului.

– Cinci beri te rog.



Barmanul se uita la el si raspunde:

– Sfintia ta, vrei sa spui doua.



Papa Francisc se uita la el si ii zice:

– Asta e cinci roman, idiotule. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

