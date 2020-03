Bancul zilei: Fuga din carantină - De ce ai fugit din carantina înainte de trecerea celor 14 zile obligatorii?



- Pentru ca asistenta spunea tot timpul &"Curaj, nu va fie teama, nu e confirmat înca diagnosticul&"!



- Pai si asta nu te-a linistit?



- Nu, pentru ca vorbea cu medicul! Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Bula, mort de beat la intrarea într-un hotel de 5 stele, vede un barbat în uniforma.- Vreau un taxi! striga Bula!- Domnule, eu nu sunt portar, eu sunt amiral în marina! îi raspunde barbatul vizibil enervat.- Bine, zice Bula. Atunci adu-mi un vapor!

- Soțul a venit seara acasa cam baut și cu hainele murdare de noroi. Dimineața, dupa ce s-a trezit, îi spune soției:– Mi-ai curațat pantalonii?– Curațat.– Dar vestonul?– Și vestonul.– Dar pantofii?– Dar ce, și-n pantofi aveai bani?

- Cu ocazia finalizarii Brexit-ului, doi amici, un englez și un chinez, se plimba pe o strada în Londra.- Uita-te la toate steagurile astea ! Îmi umplu sufletul de mândrie patriotica, spune chinezul. - Dar tu esti chinez, iar astea sunt steaguri britanice !- Da…

- Un ardelean se duce la benzinarie și întreaba:- Cât e litru' de benzina?- 5 lei juma'! - Dar o picatura cât costa?- Nimic! - Atunci picura-mi și mie în rezervor 20 de litri.

- Bunicul își întreaba nepotul ce-ar vrea sa primeasca de Craciun. – Vreau o bicicleta, un iPod, niște ghete de fotbal și Nintendo Wii, raspunse puștiul. – Când eram copil, spuse bunicul, primeam doar o portocala și un mar… – Woooww, se…

- O mama avea 5 copii!Luni la ora pranzului:Copii, haideti la masa!Copiii se aseaza la masa:-Mama, ce avem de mancare?-Sarmale!Copiii:urrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Marti la pranz.- Copii, haideti la masa!- Ce avem de mancare?- Sarmale!copiii:uurrrraaaaaaaaaaaaaa.Miercuri:-…