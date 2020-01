Bancul zilei: E greu să fii șofer de autobuz Un copil mergea cu autobuzul prin oraș, stând exact pe locul de lânga șofer și urlând cât îl țineau puterile:



− Daca tata era un taur și mama o vaca, atunci eu aș fi fost un mic tauraș.



Șoferul începu sa se enerveze din ce în ce mai tare.



− Daca tata era un elefant și mama o elefantica, atunci eu aș fi fost un mic elefanțel.



Șoferul deja scotea fum pe nari de nervi. Copilul trecu în revista o întreaga gradina zoologica, enervându-l pe șofer la maxim. Pâna la urma, acesta se decise sa i-o…

