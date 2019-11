​Bancul zilei: Dezbatere

Stiri pe aceeasi tema

- Intra papa intr-un bar din Vatican alaturi de 4 cardinali, ii binecuvanteaza pe cei prezenti, dupa care ridica 2 degete si ii spune barmanului. – Cinci beri te rog. Barmanul se uita la el si raspunde: – Sfintia ta, vrei sa spui doua. Papa Francisc se uita la el si…

- În seara zilei de 13 noiembrie 1594, armata valaha a lui Mihai Viteazu ataca detașamentul de ieniceri încartiruit în București, pe care reusește sa-l distruga în totalitate, la capatul unei lupte eroice.Un mare merit în alungarea turcilor din București l-a avut și primaria…

- Vine Ion mai repede de la coasa și o surprinde pa Maria în pat cu Vasile. Ion, suparat pe viața o intreaba pe Maria: - Tulai Doamne Marie da ce face Vasile cu tine-n pat? Maria raspunde melancolic: - Minuni Ioane, minuni...

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) „Sf. Andrei" Gura Humorului a organizat pe 16 octombrie activitatea ,,Alimentatia echilibrata a adolescentului"" din cadrul proiectului Eco-scoala, activitate desfasurata cu prilejul sarbatoririi ,,Zilei mondiale a ...

- Intra o doamna într-o farmacie din Botosani:– Buna ziua, as dori o cutie de aspirina!Intra farmacistul pe usa din spatele lui si apare cu o cutie cu aspirina mare cât un televizor.Vazând privirile mirate ale doamnei, farmacistul spune:– He, he, se vede ca…

- Mai mulți lupi au atacat o stâna și au prins câinele, pe care au vrut sa-l manânce. Acesta i-a rugat sa îl lase în viața și s-a angajat sa le faciliteze prinderea oilor. Lupii au fost de acord.Timp de aproape un an, lupii, ajutați de câine, au mâncat…

- Klaus Iohannis este primul președinte care nu a adresat maghiarilor niciun mesaj cu ocazia zilei de 15 martie, in cei cinci ani de mandat, a declarat, sambata, Kelemen Hunor, la o dezbatere din Harghita. Președintele UDMR susține ca numarul maghiarilor care il susțin pe Iohannis s-a injumatațit.Kelemen…

- Un tip întra intr-un bar și comanda 12 pahare de votca pe care începe sa le bea unul dupa altul.– Dumnezeule, ce ai de le bei așa de repede ? întreaba barmanul– Și tu le-ai bea la fel daca ai avea ce am eu !– Ce ai ?– Numai 10 lei.