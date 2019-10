Bancul zilei: Când vine vremea rea Sâmbata m-am trezit devreme, m-am îmbracat în liniște, am mers tiptil în garaj, am atașat barca la Jeep și am pornit la pescuit.

Pe drum a început o vijelie de nedescris.

Am pornit radioul: la știri se anunța ca vremea se va înrautați în continuare.

M-am întors acasa, m-am strecurat în pat lânga soția mea șoptindu-i la ureche:

- E o vreme îngrozitoare afara.

Ea a raspuns somnoroasa:

- Imagineaza-ți ca idiotul de barbatu-meu pescuiește pe furtuna asta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

