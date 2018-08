​BancPost a fost una din figurile emblematice ale peisajului bancar local. A fost inființata in 1991 prin HG, a avut o ascensiune sustenabila, cum ar spune Guvernatorul, pana cand a decis sa se orienteze spre profit no matter what. Sacrificand increderea și lipsa de educație financiara a clienților, dar beneficiind și de o susținere binemeritata pana intr-un punct, BancPost putea deveni o vedeta bancara regionala. N-a fost sa fie, insa. Preluata de grecii de la EFG Eurobank, banca e acum deținuta de Banca Transilvania, care spera s-o integreze cu succes in businessul propriu. Un drum pe care…