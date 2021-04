Masurile de gestionare a apei ar trebui integrate in politica sectoriala, pentru a fi eficiente si aplicabile, sustine Ionut Sorin Banciu, secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).



Acesta a participat la Consiliul informal de mediu al ministrilor mediului din statele membre UE, organizat de Consiliul Uniunii Europene sub Presedintia portugheza, in format videoconferinta.





Potrivit unui comunicat al institutiei remis vineri AGERPRES, agenda Consiliului a debutat cu o serie de prezentari pe tema provocarilor cauzate de apa in contextul…