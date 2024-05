Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) s-a impus in Marele Premiu de Formula 1 gazduit duminica de Miami, in a sasea etapa a Campionatului mondial. Plecat din linia a 3-a, pozitia a 5-a, Norris i-a devansat pe Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en-titre si lider la zi in clasamentul general,…

- Triplul campion mondial Max Verstappen a anuntat, joi, inaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami, ca nu intentioneaza sa se desparta de echipa Red Bull, la o zi dupa plecarea inginerului Adrian Newey, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Chinei, desfașurat duminica la Shanghai, a cincea etapa a Campionatului mondial de Formula 1. Campionul mondial en titre a plecat din pole-position și a reușit sa termine pe primul loc, devansandu-i pe britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes)…

- Cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a inceput duminica, de la ora 07:45, și este transmisa liveTEXT de catre GSP.ro și la TV de catre Antena 3 CNN. Campionul mondial Max Verstappen a plecat din pole – position, fiind urmat de catre coechipierul sau de la Red Bull, Sergio Perez. Oscar Piastri,…

- Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei, potrivit news.ro. Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a castigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, etapa a doua a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurat sambata seara, pe circuitul urban de la Jeddah, potrivit Agerpres. Triplul campion mondial a plecat din pole position si…

- Pilotul echipei Ferrari, Carlos Sainz, nu va participa la Marele Premiu al Arabiei Saudite, din acest weekend, fiind diagnosticat cu apendicita, astfel ca trebuie sa fie operat, a anuntat vineri echipa italiana de Formula 1, potrivit news.ro Sainz, care va pleca de la Ferrari la sfarsitul sezonului,…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a sezonului 2024 din Campionatul Mondial de Formula 1, desfasurata sambata pe circuitul de la Sakhir. Campionul mondial en titre, plecat din pole position, a dominat cursa de la un capat la altul, obtinand…