​Băncile românești ar putea înregistra scăderi ale veniturilor nete de 58 miliarde de lei până în următorii 4 ani Bancile din România ar putea înregistra scaderi ale veniturilor nete dupa costul cu riscul de aproximativ 58 de miliarde de lei pâna în 2025, comparativ cu veniturile care erau așteptate înainte de pandemie, din cauza costurilor de risc și a volumelor mai scazute - conform celei mai recente analize McKinsey&Company. Bancile ar putea sa se confrunte cu doua etape de provocari în lunile și anii urmatori, potrivit McKinsey Global Banking Annual Report. Într-o prima faza, este așteptat ca pierderile cauzate de creditele neperformante sa atinga nivelul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

