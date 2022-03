Băncile internaţionale cu expunere la Rusia Unele banci rusesti vor fi excluse din sistemul de plati internationale SWIFT si, in mod esential, alte sanctiuni vizeaza banca centrala a tarii pentru a o impiedica sa-si foloseasca rezervele valutare. Masurile urmaresc sa submineze capacitatea Moscovei de a rezista sanctiunilor economice mai largi, dar au un impact si asupra bancilor occidentale care sunt expuse economiei Rusiei. Divizia europeana a Sberbank, cea mai mare banca a Rusiei, se confrunta cu un esec, a declarat Banca Centrala Europeana (BCE), dupa o criza a depozitelor declansata de criza. In Europa, bancile italiene si franceze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

