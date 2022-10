Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o propunere legislativa menita sa asigure ca toti cetatenii si intreprinderile care detin un cont bancar in UE si in tarile SEE pot face plati instant in euro.

- Bancilor din zona euro li se va cere sa ofere permanent servicii de plati instant in moneda unica, in conformitate cu un proiect de reguli al Uniunii Europene vazut de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parlamentul European a hotarat ieri ca in Uniunea Europeana, incepand cu 2024, sa se foloseasca un singur incarcator, cel de tip USB-C. Propunerea a venit dupa ce utilizatorii iPhone și Android s-au plans ca trebuie sa aiba incarcatoare diferite. De altfel, aceasta propunere a venit in urma cu un deceniu.…

- Parlamentul European si-a dat astazi acordul final pentru introducerea unui incarcator universal pentru toate dispozitivele din Europa. Propunerea a fost lansata de Comisia Europeana cu mai bine de zece ani in urma, dupa ce utilizatorii de telefoane iPhone si Android s-au plus ca trebuie sa utilize…

- O parte dintre elevii din invațamantul preuniversitar ar fi trebuit sa primeasca bani de la autoritați pentru achiziționarea de carți și carți electronice, dar propunerea legislativa ce conținea masura a fost respinsa definitiv marți, ceea ce inseamna ca nu va ajunge sa se aplice. Un al doilea proiect…

- Senatul a adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa prin care suma acordata cu titlu de chirie magistratilor poate fi folosita de acestia pentru achitarea unei rate sau parti din rate pe care o platesc pentru achizitionarea unei locuinte, potrivit Agerpres. Au fost inregistrate 77 voturi…

- Președintele Uniunii Salvați Romania, Catalin Drula, a inaintat o propunere legislativa privind permiterea ridicarii mașinilor parcate neregulamentar, pe trotuare. Propunerea legislativa a fost respinsa la Senat, insa are șanse sa fie adoptata de Camera Deputaților, saptamana viitoare, in calitate de…

- Uniunea Europeana si-a exprimat, luni, ”ingrijorarea serioasa” cu privire la ”remarcile ostile” ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan impotriva Atenei cu privire la insulele grecesti din apropierea Turciei, relateaza AFP. Liderul turc a amenintat Grecia, sambata, ca va plati un ”pret mare”,…