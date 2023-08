Stiri pe aceeasi tema

- Principalele banci europene, inclusiv Deutsche Bank si Lloyds Banking Group, au evidentiat miercuri riscurile in crestere venite din partea creditelor neperformante, pe masura ce economia globala se lupta cu crestere lenta si inflatie ridicata, transmite Reuters, citat de news.ro.Autoritatile de…

- Marile banci de investiții devin tot mai pesimiste in privința dolarului, pe masura ce cresc așteptarile ca o aterizare economica „ușoara” va reduce necesitatea ca Rezerva Federala a SUA sa majoreze mult mai mult ratele dobanzilor. Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs și HSBC se numara printre…

- Bucureștiul ar putea avea 61 de cartiere, un port și un nou aeroport! Capitala ar putea fi reorganizata dupa un nou plan urbanistic, așa cum Bucureștiul n-a avut in ultimii 20 de ani. Unele dintre cartiere iși vor pastra numele, altele vor disparea. In zona de Sud va exista un nou cartier, IMGB, pastrand…

- Guvernul pregateste transpunerea noii Directive europene privind administratorii de credite prin noi obligatii pentru firmele de recuperare creante, dar si pentru bancile si institutiile financiare care au acordat credite consumatorilor ce au ajuns sa inregistreze dificultati la plata.Bancile…

- Piața muncii, dupa primul semestru: peste 160.000 de joburi noi și 4,4 milioane de aplicari. Vara incepe cu o creștere fulminanta a joburilor din turism Primele șase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeași perioada a…

- Principalele burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu peste 1%, sustinute de progresul negocierilor din SUA privind plafonul datoriilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul…

- Bancile europene conduc la nivel mondial in materie de masuri ESG (mediu, social și guvernanța), potrivit celui mai recent indice EY Sustainable Finance Index. Cu toate acestea, ritmul de imbunatațire a activitații sociale in Europa ramane in urma piețelor bancare din SUA și Asia-Pacific, mai ales in…

- Ploiești, 17 mai 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare aferente trimestrului I 2023. Compania a…