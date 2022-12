Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul tinerilor care iși cauta un job in țara, fața de anul trecut. O arata un studiu recent realizat in randul celor cu varste cuprinse intre 16 și 24 de ani. Daca anul trecut 30% dintre cei chestionați luau in calcul un job in Romania, anul acesta, doar 24% spun ca exclud alte variante. Pentru…

- Programul Family Start, care este reglementat prin OUG 95/2022 și este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. Prin programul Family Start, tinerii din țara noastra vor putea beneficia, in curand, de credite garantate de stat de pana la…

- Criza energetica, inflație, razboi, pandemie – toate s-au adunat in același timp pentru a crea vremuri foarte speciale, cele din prin care trecem in prezent, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naționala a Romaniei la a XV-a ediție a conferinței „Perspectives in Banking and…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate normele de aplicare ale programelor de creditare ”Student Invest” și ”Family Start” – garantate de stat și cu dobanda subvenționata. Acestea pot reprezenta un mare ajutor pentru studenți și pentru familiile aflate la inceput de drum intrucat beneficiarii…

- Imbatranirea populatiei va intensifica și mai mult cresterea cererii de ingrijire pe termen lung, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, ministrul Muncii, Marius Budai, potrivit Agerpres. „Procesul de imbatranire a populatiei din Romania a inceput cu zeci de ani in urma, iar aceasta tendinta s-a…

- Impactul pandemiei a fost atat de puternic incat a modificat personalitatea oamenilor, potrivit unui nou studiu citat de The Guardian. Tinerii au devenit mai predispuși la stres și mai puțin increzatori.

- 2 din 3 romani iși urmaresc bugetul și țin evidența veniturilor și cheltuielilor. Cei varstnici sunt mai atenți decat cei tineri , releva un studiu CEC Bank. Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți…

- Temperaturile neobișnuite din timpul verii sau iernii și schimbarile bruște de vreme din ultimii ani nu mai sunt un secret pentru nimeni. Aceste modificari ale vremii sunt conștientizate atat de adulți, dar și de tineri și adolescenți. Fiecare dintre noi este afectat in mod diferit de schimbarile de…