- Calatoriile de business au scazut cu 75% in timpul pandemiei, iar cele mai afectate, pe langa companiile aeriene, au fost hotelurile de tranzit. Pierderile hotelurilor si ale industriei aeriene ajung la 710 miliarde de dolari in 2020. Primele care au suferit de pe urma anularii zborurilor,…

- Banca Centrala Europeana a cerut bancilor de pe continent sa transmita detalii cu privire la expunerea lor pe fondul britanic cu probleme Greensill precum si pe principalul client al acestui fond, grupul GFG Alliance, in conditiile in care oficiali incearca sa inteleaga daca este tinuta criza sub…

- Preturile materiilor prime au urcat la cel mai ridicat nivel din aproape opt ani pe fondul apetitului în crestere puternica al investitorilor pentru aceasta clasa de active, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Fondurile de hedging au acumulat cel mai mare pariu pe aceste active din ultimul cel…

- Anna Sorokin, o tinara cu cetațenie germana care s-a dat drept moștenitoare milionara in New York și a estorcat mai multe banci și hoteluri de lux, a fost eliberata din inchisoare, relateaza BBC. Sorokin, care folosea numele Anna Delvey, a fost gasita vinovata de furt in 2019, dupa ce a inșelat banci…

- Economistul Nouriel Roubini, cel care a prezis criza economica din 2008, a explicat de ce nu este rentabil și sigur sa folosești Bitcoin, cea mai cunoscuta moneda virtuala. „Cei care sustin ca bitcoin este noul aur digital alimenteaza o noua bula atat pe bitcoin, cat si pe alte criptomonede. Ultima…

- Robinhood, platforma de tranzactionare din centrul scandalului Reddit-Wall Street, a atras peste un miliard de dolari datorita investitorilor si liniilor de credit lansate de banci pentru a-i consolida pozitia, transmite Financial Times. Robinhood a atras peste un miliard de dolari datorita…

- Statele Unite au raportat joi pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus peste 4.000 de decese ale persoanelor infectate cu virusul, scrie Financial Times. Recordul dramatic anterior data din 30 decembrie 2020, cand murisera 3.903 oameni.Potrivit datelor oferite de Covid Tracking Project,…