- Ministrul Economiei, Virgil Popescu (PNL), a transmis sambata ca filialele PSD din sudul țarii distribuie masiv pe online o „interpretare mincinoasa” a unor afirmații legate de gazele din Marea Neagra.„Observ ca PSD a inceput o campanie de tip fake news impotriva mea. Filialele PSD din sudul…

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii lui. A fost o placere…

- Viitorii clienti ai ING, cu varste de peste 18 ani, au posibilitatea de a deschide un cont complet online si de a primi cardul prin curier fara costuri aditionale, se arata intr-un comunicat al bancii, transmis miercuri AGERPRES. "Incepand din ianuarie 2020, ING Bank Romania le ofera viitorilor…

- Retailerul online eMAG lanseaza livrarea cu automobile 100% electrice, o premiera pe piața din Romania Cel mai mare retailer online din eMag a anuntat, miercuri, ca, alaturi de Sameday, lanseaza, in premiera pentru piata romaneasca, serviciul eMAG Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile…

- Reamintim ca impozitele si taxele locale din Mioveni pot fi achitate si online. Plata se poate face utilizand cardul bancar, accesand site-ul http://www.ghiseul.ro, sectiunea plata cu autentificare, si selectand “Primaria orasului Mioveni” din lista de institutii. Plata taxelor si impozitelor, precum…

- Perioada de precomanda are loc in intervalul 15-29 ianuarie, iar modelul care face parte din campanie este Mate 30 Pro 4G Dual SIM, in culoarea Space Silver si cu 8GB de RAM si 256 de GB de stocare.

- Presedintele Donald Trump a promulgat vineri cearea unei Forte a Spatiului, care va avea ca principal scop asigurarea dominatiei Statelor Unite pe acest nou front, relateaza presa internationala.

- In ziua de 15 noiembrie, cand majoritatea comercianților parteneri au derulat campania promoționala Black Friday 2019, numarul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu circa 90% comparativ cu ediția de anul trecut, arata datele procesatorului de plați electronice Netopia Payments, citat de Mediafax.