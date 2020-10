Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana, BRD Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank Romania au finalizat tranzacția tripartita prin care dețin o cota egala de acțiuni de cate 33,(3)% in CIT ONE, una dintre cele mai importante companii de servicii integrate de transport, procesare și depozitare valori de pe piața…

- ONU si guvernul britanic au anuntat miercuri ca vor organiza la 12 decembrie un eveniment privind climatul, in ziua celei de-a cincea aniversari a Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, noteaza AFP. Evenimentul va fi organizat in comun de secretarul general al Natiunilor…

- Pentru desfașurarea in bune condiții a turneului de la Roland Garros vor fi puse in aplicare reguli stricte de protecție in contextul pandemiei de coronavirus. Una dintre condițiile pentru care un sportiv sa poata intra pe teren este prezentarea a doua teste negative pentru Covid-19. Conform L’Equipe,…

- ”Cred ca esecul opririi raspandirii virusului, pentru ca nu a avut loc o coordonare international suficienta (...), trebuie sa faca tarile sa inteleaga ca trebuie sa-si schimbe calea”, a declarat Guterres pentru AFP, inaintea deschiderii Adunarii Generale a ONU, la 21 septembrie. ”Ele (statele) trebuie…

- Una dintre soluțiile avansate pentru rezolvarea problemelor sistemului de distribuție a agentului termic (apa calda și caldura) in București este inființarea unor centrale termice de cvartal, care sa deserveasca mai multe blocuri. Directorul general al Termoenergetica arata insa ca acestea sunt mai…

- Turbinele eoliene si panourile solare au produs in primul semestru din 2020 un nivel record de 10% din electricitate pe plan global, in urma declinului centralelor pe carbune, dar sunt necesare schimbari mai profunde pentru indeplinirea tintelor stabilite conform Acordului de Paris privind schimbarile…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Un nou protest al medicilor și asistentelor s-a transformat in Franța intr-o confruntare cu poliția. Scene violente au fost surprinse in Paris, unde sute de angajați ai sistemului medical au ieșit in strada ca sa ceara salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Oamenii spun ca pandemia de coronavirus…