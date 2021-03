Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Moody's si-a imbunatatit, miercuri, estimarile privind cresterea economica inregistrata in acest an de SUA si pietele emergente, dar in paralel si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la economia zonei euro, din cauza carantinelor stricte introduse in regiune…

- Dupa o contractie de 5% in 2020, economia Romaniei isi va reveni in acest an gratie consumului privat si investitiilor, astfel ca produsul intern brut real va inregistra o crestere de 3,8% in 2021 si un avans de 4% in 2022, potrivit previziunilor economice de iarna, publicate

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca a luat decizia de a se vaccina anti-COVID-19 pentru a transmite romanilor ca nu exista niciun risc si este singura cale de a reveni la o viata normala. "Am luat decizia de a ma vaccina in special cu obiectivul de a arata romanilor…

- Banca Mondiala a revizuit in jos previziunea de creștere a economiei romanești, in acest an. Avansul PIB-ului va fi de 3,5%, fața de 4,9%, prognozat in octombrie anul trecut Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,5%, dupa o contractie de 5% in 2020, pentru ca in 2022 cresterea…

