Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa In contextul informarilor meteo de canicula emise de Administrația Naționala de Meteorologie, care vizeaza și județul nostru, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița readuce in atenția angajatorilor obligațiile legale pe care le au, cu privire la asigurarea masurilor de protecție…

- DSP Alba: Recomandari esențiale in caz de temperaturi caniculare pentru populație DSP Alba: Recomandari esențiale in caz de temperaturi caniculare pentru populație In contextul temperaturilor in creștere din aceste zile, meteorologii prognozand in zilele urmatoare canicula in mai multe județe din țara…

- Un sfat esențial pentru perioada de vara este sa ramanem constant hidratați, deoarece corpul uman are nevoie de cantitați mari de apa, mai ales in zilele caniculare, cand temperaturile sunt extreme.

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre masurile minimale obligatorii pe care angajatorii sunt obligați sa le asigure angajaților in perioadele caniculare. Asta pentru ca se anunța o noua perioada de temepraturi ridicate! Dupa ce cateva zile nu ne-am mai simțit bine in propria piele din cauza caldurii, inspectorii…

- Consiliul Județean Ilfov ne da idei despre cum sa ne petrecem weekend-ul. Daca nu știm ce sa facem in timpul liber, ne recomanda sa ramanem in Ilfov, unde avem o mulțime de atracții turistice. Care este locația pe care o putem vizita și cum ne va surprinde ea: Consiliul Județean Ilfov, idei de distracție…

- Schimbarile climatice sunt susceptibile de a afecta negativ sanatatea persoanelor cu afectiuni cerebrale, sustine o echipa de cercetatori de la University College London (UCL). Echipa subliniaza, in The Lancet Neurology, necesitatea urgenta de a aprofunda impactul schimbarilor climatice asupra persoanelor…

- Peste 22.000 de copii si adolescenti din Romania sufera de afectiuni psihice, susține Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), actuala infrastructura fiind total depașita. In aceste condiții, ASSMB a semnat un protocol pentru construirea unei noi cladiri pentru Secția de pediatrie…

- Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri, din Qatar, despre discuțiile privind retragerea medicului Catalin Cirstoiu de la candidatura pentru Primaria Capitalei. Marcel Ciolacu a facut declarații importante miercuri, din Qatar, referitoare la discuțiile privind retragerea medicului Catalin Cirstoiu de la candidatura…