- Banca Asiatica de Dezvoltare (BDA) a dat marți publicitații raportul „Perspectivele Dezvoltarii in Asia 2023”. Potrivit acestuia, relansarea rapida a economiei Chinei va crește perspectiva de dezvoltare economica regionala și globala. Raportul estimeaza ca rata de creștere a economiei Chinei in anul…

- Perspectivele economiei mondiale s-au imbunatatit fata de acum cateva luni, deoarece socul inflatiei se atenueaza, dar majorarea dobanzilor va mentine riscurile ridicate, a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), majorand previziunile pentru

- Marea majoritate (73%) a directorilor generali din companii se așteapta la o scadere a economiei globale in 2023, potrivit celei de-a 26-a ediții a PwC CEO Survey. Raspunsul reflecta cea mai pesimista perspectiva din ultimii 12 ani, de cand intrebarea a fost inclusa in sondaj. Mai mult, percepția s-a…

- Banca Mondiala estimeaza o creștere de 2,6% a economiei Romaniei anul acesta, iar pentru 2024 instituția financiara prognozeaza o creștere de 4,2%. Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul „Perspective Economice Globale”…