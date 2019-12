Stiri pe aceeasi tema

- Politistii baimareni au intrat in alerta dupa ce o tanara de 17 ani a fost rapita de pe trecerea de pietoni din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare. Vigilenta oamenilor legii a facut ca fata sa fie gasita in 40 de minute de la momentul rapirii.

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 26 decembrie, in a doua zi de Craciun, de la ora 19:30, concertul „Ninge cu flori de lumina", susținut de artistul Paul Surugiu - Fuego.Artistulva susține in fața publicului sucevean un concert de colinde și cantece de ...

- Presedintele Consiliului Judetean, Ion Calinoiu, a luat la rost simpatizantii candidatului la presedintie, Sorin Oprescu. Cantaretii cu tot cu simpatizantii lui Oprescu au fost nevoiti sa se mute in alta sala a Casei de Cultura pentru ca a fost ocupa...

- SE SCHIMBA LUMINA IN GHEORGHENI, CU FONDURI EUROPENE REGIO Azi, 14.11.2019, s-a alocat o noua finanțare nerambursabila pentru municipiul Gheorgheni, Harghita. Contractul de finanțare a fost semnat de catre domnul Nagy Zoltan, primarul municipiului Gheorgheni și domnul Simion Crețu, director general…

- ■ concertul va fi sustinut vineri, 29 noiembrie, de la orele 19.30 in sala Casei de Cultura a Sindicatelor ■ artistii vor intepreta cele mai indragite piese de pe albumul "Muzica, flori si poezie" ■ Casa de Cultura a Sindicatelor din Roman a pus in vinzare bilete pentru concertul trupei „Directia 5”,…

- Maestrul coregraf Dorin Oancea a murit in aceasta dimineata in urma unei boli necrutatoare. De numele lui Oancea se leaga succesul national si international al Ansamblului Folcloric „Dorul”, dar si succesul Ansamblului Folcloric „Doina Bascovului” al Casei de Cultura „Adriana Trandafir” din Bascov.…

- Alina Bunghez Zilele de 26-27 octombrie 2019 au adus la Comarnic unele dintre cele mai frumoase zile de toamna tarzie. Moment prielnic pentru a sarbatori, așa cum se cuvine, cele patru decenii ce au trecut de la construcția Casei de Adapost a Cercului de Turism „Floreiul Comarnic”, sus, in Poiana Ursului…

- Președintele Klaus Iohannis a participat in week-end la doua acțiuni ale PNL, care au beneficiat de toate ingredientele unei lansari reușite in cursa pentru un nou mandat: bai de mulțime, atacuri la adresa PSD, increderea delegaților liberali in succesul electoral. Mai mult de 10 de minute a avut nevoie…